Глава Arianespace подтвердил нештатную ситуацию при запуске египетского спутника

Глава французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатную работу третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б» при запуске египетского спутника EgyptSat-A.

Он сообщил, что компания Arianespace, предоставляющая услуги по запуску спутников на ракетах «Союз» с космодрома Куру, отложила вывоз ракеты «Союз» с шестью спутниками OneWeb на стартовый комплекс. «Решение было принято после успешного запуска ракеты «Союз» с Байконура, но с нештатным поведением третьей ступени», – приводит его слова РИА «Новости».

Новую дату запуска шести спутников OneWeb ракетой «Союз» с космодрома Куру обещают назвать в ближайшее время.

Между тем в Роскосмосе сообщили, что спутник EgyptSat-A выведен на рабочую орбиту, специалисты приступили к управлению аппаратом.

«Все параметры бортовых систем космического аппарата – в норме. Начато выполнение программы летных испытаний спутника, после которых космический аппарат будет передан на управление египетской стороне», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

Ранее в пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б», на третьей ступени которой возникла нештатная ситуация при запуске египетского спутника EgyptSat-A, имела заканчивающийся гарантийный ресурс.

Напомним, при запуске египетского спутника EgyptSat-А с космодрома Байконур произошла нештатная ситуация. Отклонение орбиты при выводе космического аппарата оценили в 60 км. В Роскосмосе сообщили об успешном установлении связи с египетским космическим аппаратом EgyptSat-A.