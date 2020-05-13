Названа причина высокой смертности от коронавируса

Коронавирус вызывает чрезмерную иммунную реакцию на заражение, что способствует высокой смертности от заболевания, сообщили китайские исследователи.

Один из белков во время заболевания проникает в клетки альвеолярного эпителия и провоцирует бесконтрольную активацию иммунных клеток в очаге воспаления, предположили ученые, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в журнале Frontiers in Public Health.

В тяжелых случаях эта реакция может привести к поражению легких и септическому шоку, повреждающему органы.

Авторы сослались на статистику, по которой у 67,3% тяжелых пациентов с коронавирусом развивается острый респираторный дистресс-синдром, у почти 29% отмечается острое повреждение почек или печени, у 23,1% – повреждение сердца.

Ранее исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие органы коронавирус поражает в первую очередь.