Ранний симптом коронавируса связали с тяжестью заболевания

Исследователи из Университета Цинциннати выяснили, что у многих пациентов с коронавирусной инфекцией обычно на третий день после заражения появляются проблемы с обонянием.

«Было обнаружено, что степень потери обоняния коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы COVID-19. Если аносмия – потеря обоняния – была у пациентов ярко выраженной, то они впоследствии сообщали о более сильной лихорадке, кашле, одышке. То есть, существует взаимосвязь между степенью снижения обоняния и дальнейшим течением COVID-19», – рассказали эксперты, пишет «Российская газета»

Исследователи уточнили, что аносмия чаще встречается у женщин и молодых пациентов.

Также в рамках исследования медики зафиксировали у 50% пациентов с коронавирусом заложенность носа, а у 35% – насморк. Ранее такие симптомы приписывались аллергии, а не коронавирусу.

«Теперь мы больше знаем о симптомах COVID-19, в том числе, со стороны носа. Учитывая то, что заболевание можно спутать с аллергией, рекомендуем носить защитные маски», – посоветовали врачи.

Ранее сообщалось, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.

Минздрав России сообщал, что коронавирус при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания – говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).

За минувшие сутки в России подтвердили 10 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.