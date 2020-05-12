Врач: Подключенные к ИВЛ пациенты не обречены при пожаре

Существует возможность транспортировки больных, подключенных к аппаратам ИВЛ. Но, чтобы ответить на вопрос, можно ли было спасти всех пациентов при пожарах в клиниках Москвы и Петербурга, необходимо владеть точной информацией о произошедшем, – сказал газете ВЗГЛЯД врач-реаниматолог Александр Патрикеев. Так он прокомментировал сообщения о пожарах в больницах, где лечили пациентов с COVID-19.

«Аппарат искусственной вентиляции легких не прибит к полу, его можно перекатывать. Для поддержания пациентов должна быть обеспечена постоянная подача кислорода, но к аппарату для мобильности может быть подключен кислородный баллон», – пояснил Александр Патрикеев, анестезиолог-реаниматолог ГКБ им. С. Юдина. Пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, можно транспортировать, подтвердил врач. Системами искусственной вентиляции легких снабжены и реанимобили.

Напомним, что во вторник в Санкт-Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Причиной пожара называется загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу произошел пожар в больнице имени Спасокукоцкого в Москве, где также есть корпус для лечения вирус-положительных.

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщили о том, что 15 пациентов больницы Святого Георгия удалось спасти, передало РИА Новости. «Осуществлялось переподключение пациентов со стационарного ИВЛ на портативное устройство и эвакуация их в безопасное помещение», – пояснил замначальника городского ГУМЧС Игорь Титенок.

«Для того, чтобы судить о том, можно ли было спасти всех пациентов при этих пожарах, необходимо иметь представление: какой была сила возгорания, что это были за помещения, можно ли было туда добраться. Можно ли было спасти людей, которые там находились: в каком состоянии находились эти люди, какова была тяжесть патологии, степень поражения легких», – заметил Патрикеев.

«Существуют правила, которые предполагают слаженную работу медперсонала при пожаре», – отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, бывший главный инфекционист Ханты-Мансийского автономного округа, юрист Общества по защите прав пациентов Анна Орешкова. Она напомнила, что алгоритм действий четко прописан в «Правилах пожарной безопасности для учреждений здравоохранения», принятых еще в 1991 году. «Все медработники должны проходить инструктаж пожарной безопасности. Особенно это касается сотрудников операционных отделений, отделений анестезиологии и реанимации – где могут быть горючие материалы и источники возгорания», – отметила Орешкова.

Но, добавила она, эвакуация лежачих пациентов, особенно находящихся на ИВЛ, может быть проблематичной. «По правилам, помещение нужно сразу же обесточить. Но сложность в том, что пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции. Для эвакуации даже одного «тяжелого» пациента нужно, ориентировочно, три медицинских работника», – указала Орешкова.

«Сейчас нам сложно сказать, по какой причине началось возгорание в больницах в Петербурге и Москве, в этом будут разбираться следственные органы», – добавила собеседница. Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) разбирается в ситуации с аппаратами ИВЛ в больницах Москвы и Петербурга, где возникли пожары. Ранее сообщалось, что Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов. Устройства, которые, как предполагается, стали причиной пожаров в московской и петербургской больницах, были изготовлены на одном заводе.

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