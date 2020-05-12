Росздравнадзор начал проверку аппаратов ИВЛ в Москве и Петербурге

Росздравнадзор проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов ИВЛ, установленных в больницах, где произошли пожары.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в Городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причина организации контрольно-надзорных мероприятий – возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно», – сообщается на сайте Росздравнадзора.

Напомним, во вторник утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия, где лечат больных коронавирусной инфекцией. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности – по предварительным данным, причиной пожара стал загоревшийся аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее вечером 9 мая произошел пожар в Городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве, один из корпусов которой переквалифицировали для лечения больных коронавирусом.

Позже стало известно, что аппараты искусственной вентиляции легких, ставшие причиной пожаров в 50-й московской больнице им. Спасокукоцкого 9 мая и петербургской больнице Святого Георгия 12 мая, были изготовлены на одном заводе.

Анестезиолог-реаниматолог и врач высшей категории Лев Николаев рассказал газете ВЗГЛЯД о возможных причинах возгорания аппаратов.