На главу управления ветеринарии Якутска завели дело после убийства 200 животных

Следственные органы возбудили уголовное дело против начальника управления ветеринарии Якутска Павла Павлова после уничтожения в муниципальном пункте передержки бездомных животных более 200 собак и кошек.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сотрудники ведомства взяли на контроль ход расследования.

Отмечается, что ранее правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращения с животными). В настоящее время прокуратура республики проверяется законность этого решения, говорится в сообщении, передает «Интерфакс».

Помимо этого возбуждены административные дела в отношении нескольких городских служащих.

Как сообщалось, в начале марта в Якутске зоозащитники обнаружили контейнер с трупами собак и кошек. Как рассказали волонтеры, животных было около ста. Власти города пояснили, что животных в пункте передержки усыпили с целью предотвращения распространения бешенства.

Мэру Якутска Сардане Авксентьевой угрожали «отрубить голову» после скандала с убитыми животными.