Погребинский: Команде Зеленского плевать на Бандеру и трагедию в Одессе

«Команде Зеленского плевать на Степана Бандеру, 9 Мая и трагедию в Одессе. Для них главное: поближе к власти и подальше от Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал разразившийся на Украине скандал, связанный с «полуфашистской тупостью» МИД страны.

«Есть ряд причин, почему у властей Украины нет политической воли, чтобы четко обозначить свою позицию по поводу исторической памяти. Во-первых, линия на отталкивание Украины от России имеет глубокие корни. Из-за духовной, культурной, языковой и религиозной близости сторонники утверждения украинской идентичности не нашли другого способа, кроме как дистанцирование от близкого. Это одна из главных составляющих», – сказал киевский политолог Михаил Погребинский.

Он напомнил, что после обретения Украиной независимости в стране формировались новые представления политической элиты, переписывались учебники, вытеснялся русский язык из школьного образования. «Число детей, изучавших русский язык, уже в 1992 году сократилось в 10 раз. И дальше этот процесс только набирал обороты», – добавил Погребинский.

«Во-вторых, когда к власти приходит человек, опирающийся на голоса Юго-Востока Украины – он не в состоянии изменить националистический крен в политике страны. Даже в интеллектуальных кругах с каждом годом становилось все меньше и меньше людей, которые бы этому сопротивлялись», – посетовал эксперт.

«И вот пришел человек вроде Зеленского к власти. На кого ему опираться? Чтобы убрать крен, нужно опираться не только на общественное мнение, но и на политический класс, на силовые структуры. Но у Зеленского такой опоры нет. А его команде вообще плевать на Степана Бандеру, 9 Мая и трагедию в Одессе. Для них главное: поближе к власти и подальше от Москвы», – пояснил политолог.

«Сильный, возможно даже авторитарный лидер мог бы этому противостоять. Но Зеленский слаб. Его нельзя назвать антироссийским политиком, но он точно ориентирован на Запад. При этом он не очень умен, глубину своей ответственности не понимает, и продолжает неубедительно играть роль из своего сериала «Слуга народа». Я сомневаюсь, что он продержится на посту президента до конца своего срока», – резюмировал Погребинский.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за заявлений МИД страны в связи с годовщиной трагедии 2 мая в Одессе. Так, 3 мая Киев заявил о якобы «незаинтересованности» Москвы в правде о трагедии. Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе.

Позже сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной раде Вадим Рабинович заявил, что МИД сделал ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою «шизофрению».

«Министерство иностранных дел – это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа, по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», – сказал Рабинович.

По его словам, заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости, ненависти к людям. «А президенту [Украины Владимиру Зеленскому] надо выбрать, с кем он: с МИДом или с народом, который тебя выбирал», – отметил парламентарий.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.

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