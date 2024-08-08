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Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan
Минобороны впервые сообщило об уничтожении британского бронетранспортера Spartan в зоне СВО
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные действия и нанесли поражение формированиям 1-й танковой, 31-й, 32-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны около Николаевки, Тарасовки, Торецка, Гродовки и Пантелеймоновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Были отражены две контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной и 142-й пехотной бригад противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери ВСУ составили до 360 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика».
Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям 14-й, 44-й, 67-й и 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 241-й бригад теробороны, 1-й бригады нацгвардии рядом с Синьковкой, Петропавловкой, Новоегоровкой, Табаевкой Харьковской области, Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР), Новосадовым ДНР, сообщил Конашенков.
Отражена контратака штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял более 460 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронемашину «Казак», американскую бронемашину MaxxPro, 155-мм гаубицу М777 производства США, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122-мм гаубицы Д-30, две чешские боевые машины РСЗО Vampire, станцию РЭБ «Буковель-AD». Уничтожены два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.