Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

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3 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:25  |  vz.ru
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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

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              Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

              3 мая 2020, 20:54

              Текст: Александра Юдина

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              Посольство России заявило, что МИД Украины голословно обвинило Москву в неких «тайных замыслах» относительно трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года – вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.

              «Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины. <...> Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», – передает ТАСС комментарий пресс-службы посольства России на Украине.

              По мнению российских дипломатов, заявление украинских коллег о неком «российском следе» в событиях 2 мая 2014 года, «будто бы Россия организовала в Одессе массовые беспорядки с использованием оружия при поддержке завезенных боевиков, запугивала активистов и парализовала работу местных органов власти и силовых структур», нельзя воспринимать серьезно.

              «Действительность говорит о другом. Хотя бы на основе имеющихся в публичном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев можно без особого труда установить имена тех, кто спланировал и устроил этот погром, и наказать его организаторов и исполнителей, подвергших физическому уничтожению людей, которые мирно выступили в защиту своих прав», – отметили в посольстве.

              Кроме того, специалисты выразили уверенность в том, что украинские следственные и судебные органы осведомлены об этих фактах, однако «ничего в практическом плане не предпринимают».

              По мнению российского диппредставительства, правосудия в деле о событиях в Одессе было бы несложно добиться «в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели». Кроме того, в посольстве России констатировали, что официальный Киев своим заявлением продемонстрировал продолжение линии на не оправданное затягивание следствия и суда по делу 2 мая, и напомнили, что на это указала и наблюдательная миссия ООН по правам человека.

              Смена президента Украины и состава Верховной рады, которая прошла в прошлом году, не оказали влияния на расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, виновные в гибели людей в Доме профсоюзов так и не были установлены.

              В этом году поиски правды вокруг событий шестилетней давности возобновились. Киев заявил о якобы «незаинтересованности» Москвы в правде о трагедии. Позднее председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского. Напомним, ОПЗЖ считает заявление МИД «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише».

              Напомним, 2 мая 214 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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