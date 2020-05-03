Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе

Посольство России заявило, что МИД Украины голословно обвинило Москву в неких «тайных замыслах» относительно трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года – вместо того, чтобы наказать реальных организаторов и исполнителей уничтожения десятков людей.

«Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины. <...> Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», – передает ТАСС комментарий пресс-службы посольства России на Украине.

По мнению российских дипломатов, заявление украинских коллег о неком «российском следе» в событиях 2 мая 2014 года, «будто бы Россия организовала в Одессе массовые беспорядки с использованием оружия при поддержке завезенных боевиков, запугивала активистов и парализовала работу местных органов власти и силовых структур», нельзя воспринимать серьезно.

«Действительность говорит о другом. Хотя бы на основе имеющихся в публичном доступе видеоматериалов и свидетельских показаний очевидцев можно без особого труда установить имена тех, кто спланировал и устроил этот погром, и наказать его организаторов и исполнителей, подвергших физическому уничтожению людей, которые мирно выступили в защиту своих прав», – отметили в посольстве.

Кроме того, специалисты выразили уверенность в том, что украинские следственные и судебные органы осведомлены об этих фактах, однако «ничего в практическом плане не предпринимают».

По мнению российского диппредставительства, правосудия в деле о событиях в Одессе было бы несложно добиться «в случае готовности украинской Фемиды двигаться к достижению этой цели». Кроме того, в посольстве России констатировали, что официальный Киев своим заявлением продемонстрировал продолжение линии на не оправданное затягивание следствия и суда по делу 2 мая, и напомнили, что на это указала и наблюдательная миссия ООН по правам человека.

Смена президента Украины и состава Верховной рады, которая прошла в прошлом году, не оказали влияния на расследование трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, виновные в гибели людей в Доме профсоюзов так и не были установлены.

В этом году поиски правды вокруг событий шестилетней давности возобновились. Киев заявил о якобы «незаинтересованности» Москвы в правде о трагедии. Позднее председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского. Напомним, ОПЗЖ считает заявление МИД «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише».

Напомним, 2 мая 214 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора*» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

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