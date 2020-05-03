На Украине потребовали отставки главы МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

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Трубоукладчик Газпрома поставит Америку перед сложным выбором

Скитания «Академика Черского» могут закончится войнойФото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Почти три месяца маршрут трубоукладчика «Академик Черский» приковывал пристальное внимание: судно три месяца запутывало следы и шло в сопровождении военных кораблей. Его скитания закончатся 4 мая в порту Калининграда. Теперь уже мало сомнений, что именно «Черский» достроит «Северный поток – 2». Зачем судно скрывалось, как быстро оно проложит трубы и что будет в случае новых санкций со стороны США? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Россия в День Победы выйдет петь на балконы

«Бессмертный полк» в этом году пройдет чуть ли не во фронтовых условияхФото: Валерий Матыцин/ТАСС
На онлайн-встрече с волонтерами президент Владимир Путин поддержал идею народного артиста СССР Василия Ланового – после минуты молчания 9 мая выйти на балконы и спеть «День Победы». Эта акция станет символом того, что россияне даже в самоизоляции верны своему «генетическому культурному коду» – противостоять любой угрозе всем миром. Подробности...
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Как США украли территорию от океана до океана

Независимость Гавайев была грубо попрана Соединенными ШтатамиФото: REUTERS/Anthony P/APB/ME
Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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QR-коды – это вообще не про свободу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Взвыли-то как, взвыли! Ограничили в передвижениях! Но неужели, дорогой друг, без лимита на цифровые коды ты бы так и мотался в метро, хватая вирусы и щедро делясь ими с окружающими? Подробности...
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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 2 мая 1945 года, наши предки овладели Рейхстагом. Взятие этого крупного и упорно обороняемого немцами здания попало на картины и в учебники, стало одним из самых узнаваемых символов Победы. Но почему Рейхстаг стал столь символичным? Как его брали? Чем пришлось за это заплатить? Подробности...
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Первомай – главный праздник эпохи коронавируса

Андрей Манчук, политолог
Этот кризис подталкивает вперед давно назревшие перемены. Уродливые социальные диспропорции современного мира, разделенного на кучку миллиардеров и миллиарды нуждающихся людей, слишком очевидны, чтобы их можно было по-прежнему игнорировать. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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              На Украине потребовали отставки главы МИД из-за заявления о трагедии 2 мая

              3 мая 2020, 13:17

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Владимира Зеленского, заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

              «За провокационное заявление, искажающее правду о причинах одесской трагедии, руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», – передает ТАСС заявлениеМедведчука, обнародованное в воскресенье на официальном сайте ОПЗЖ.

              Он пояснил, что заявление МИД Украины в шестую годовщину трагедии не отражает позицию главы государства.

              «Через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил «искренние соболезнования семьям всех погибших» 2 мая 2014 года в Одессе и призвал украинцев к миру и согласию, чтобы Украина была землей «не раздора, а братства», МИД Украины выразил свое соболезнование по поводу «лицемерия российской пропаганды, которая продолжает использовать эту трагедию для разжигания вражды и ненависти», – отметил политик.

              Медведчук назвал заявление внешнеполитического ведомства «демонстративным игнорированием позиции главы государства», а также подчеркнул, что оно «идет вразрез с позицией главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильды Богнер, которая призвала украинскую власть обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая».

              По словам Медведчука, ОПЗЖ считает заявление МИД «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише» и требует от Зеленского пояснить, отражает ли оно позицию руководства государства, было ли согласовано с офисом президента, а также «почему эта оценка идет вразрез с официальным заявлением президента Зеленского, но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко – Парубия». Он добавил, что оппозиция призывает фракцию президентской партии «Слуга народа» на внеочередном заседании парламента принять решение о создании временной следственной комиссии по расследованию событий 2 мая в Одессе.

              2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора**» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.

              При этом на Украине в качестве виновных в трагедии рассматривали только участников «антимайдана» (движение «Куликово поле»), радикалов Евромайдана не обвиняли.

              Напомним, в субботу МИД Украины утверждал, что Россия якобы не желает установить объективную картину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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