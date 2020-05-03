Киев заявил о незаинтересованности Москвы в правде о трагедии 2 мая в Одессе

МИД Украины утверждает, что Россия якобы не желает установить объективную картину трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.

По версии Киева, Россия – «единственная сторона», которая в этом «явно не заинтересована», передает РИА «Новости».

Украина пожаловалась на то, что Россия не только «прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Д. Фучеджи», но и «предоставила ему гражданство». В связи с этим Киеву было отказано в экстрадиции Фучеджи.

Также Украина подчеркнула, что в ходе переговоров об обмене удерживаемыми лицами российская сторона требовала выдать как минимум девять человек, которые якобы «принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами».