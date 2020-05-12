В Раде назвали МИД Украины рассадником шизофрении

Министерство иностранных дел Украины сделало ненавистническое заявление по трагедии 2 мая в Одессе, продемонстрировав свою «шизофрению», заявил сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович.

«Министерство иностранных дел – это вотчина президента страны, это он отвечает за МИД, это его работа, по конституции и по всему. По странному стечению обстоятельств, МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», – заявил Рабинович в интервью телеканалу «112 Украина».

По его словам, заявление украинского внешнеполитического ведомства по трагедии 2 мая в Одессе является пределом «полуфашистской тупости», наглости, ненависти к людям. «А президенту [Украины Владимиру Зеленскому] надо выбрать, с кем он: с МИДом или с народом, который тебя выбирал», – отметил парламентарий.

Он добавил, что на Украине президенты или политические партии зачастую декларируют на выборах одно, но после выборов уже начинают говорить, что этого не было. «Поэтому, к сожалению, мы имеем то, что имеем», – заключил депутат.

Напомним, 3 мая Киев заявил о якобы «незаинтересованности» Москвы в правде о трагедии.

Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе.

Комментируя ситуацию, председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Украины Владимира Зеленского. В ОПЗЖ заявление МИД Украины назвали «искажающим правду о причинах одесской трагедии и наполненным русофобскими штампами и клише».

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора**» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.

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