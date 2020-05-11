МИД призвал США вернуться к совместной работе по освоению космоса

МИД России обратил внимание на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы не планирует привлекать Россию к обсуждению планов по совместному освоению Луны, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Разумеется, мы отфиксировали соответствующие сообщения. Они воспринимаются нами как отражение известной линии США на утверждение собственного превосходства в космосе и формулирование таких подходов к задачам освоения космических ресурсов, которые, по большому счету, обслуживают интересы только США и их ближайших союзников и единомышленников», – цитирует РИА «Новости» Рябкова.

По его словам, такой подход снижает шансы на взаимовыгодное урегулирование проблем, связанных с освоением ресурсов космоса. При этом он уточнил, что США все еще могут вернуться к совместному решению этой задачи.

«Еще не поздно перейти на рельсы совместного анализа и совместного решения соответствующих задач, тем более, что профильные международные площадки имеются. Они работают под эгидой ООН и очень хорошо для этого приспособлены», – заявил Рябков.

Замглавы МИД отметил, что Россия остается открытой к двустороннему диалогу с США по этой теме, «но готовности к ее обсуждению со стороны Вашингтона, по его словам, пока нет.

Ранее сообщалось, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, а также о добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности.

Причем агентство Рейтер сообщило, что Белый дом планирует привлечь к договору Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, участие России не предусматривается.

В Кремле отметили, что американский проект международного договора о добыче ископаемых на Луне требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД