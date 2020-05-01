В Пентагоне оценили влияние пандемии на испытания гиперзвукового оружия

Начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл оценил влияние пандемии коронавируса на испытания гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах.

По словам генерала, несмотря на пандемию, обновление военной промышленности США продолжается, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему проводим очень успешные испытания гиперзвукового [оружия], намерены провести другие испытания», – сказал Макконвилл в ходе телеконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

В свою очередь министр Армии США Райан Маккарти отметил, что первоочередную обеспокоенность вызывает обеспечение дальнейших поставок продукции промышленности. «Вопросы поставок будут оставаться для нас вызовом на месяцы вперед», – признал Маккарти.

«Мы ограничены в возможностях по возвращению рабочих [на предприятиях США за рубежом] на производство. Это вопрос стратегической промышленности, – сказал он. – Мы должны решить, как изыскать ресурсы в будущем. <...> Намерены обратиться в Госдепартамент, чтобы сотрудники вернулись на работу».

Напомним, в начале января новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля – фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».

В феврале 2019 года президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета «Циркон» будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км. При этом, по мнению западных экспертов, реальная скорость «Циркона» составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук.

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