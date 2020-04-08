Белоруссия попросила Евросоюз о помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия запросила помощи у ЕС в борьбе с коронавирусом, поддержка может составить порядка 60 млн евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Белоруссия попросила помощь для своей системы здравоохранения, и чтобы бороться с макроэкономическим воздействием этой ситуации. Также они просили о финансовой помощи. Мы сейчас смотрим, как мы можем ответить на этот запрос, рассматривая в особенности экономическую помощь для системы здравоохранения и гражданского общества. Общий объем этой помощи еще не определен, но он может быть около 60 миллионов евро», – сказал Боррель, передает РИА «Новости».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Во вторник Лукашенко заявил, что сам готов при необходимости лечить людей от коронавирусной инфекции. Эту тему он обсудил с главой минздрава Белоруссии Владимиром Караником.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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