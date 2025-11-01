Гатилов сообщил о бездействии УВКПЧ ООН по материалам России по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Гатилова, Россия продолжает передавать Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека материалы о преступлениях властей Киева и нарушениях прав человека на Западе, однако эти документы остаются без движения, передает РИА «Новости».

По его словам, в eправлении эти бумаги оседают «мертвым грузом», либо ими не занимаются из-за отсутствия интереса к конструктивному взаимодействию с Россией.

«По пальцам можно перечислить случаи, когда адресаты нашей корреспонденции хотя бы подтверждали нам получение соответствующих документов, – отметил дипломат.

Гатилов выразил уверенность, что со временем правда о действиях киевских военных станет известна широкой общественности.

По его словам, Россия активно работает в Совете по правам человека ООН даже в статусе наблюдателя. Российские эксперты отстаивают национальные позиции при согласовании проектов резолюций и регулярно готовят коллективные заявления по широкому кругу вопросов.

Ранее по итогам 60-й сессии СПЧ ООН в российском постпредстве заявляли, что игнорирование правозащитными структурами, включая УВКПЧ и СПЧ ООН, нарушений Киева является проявлением двойных стандартов и селективности. Российская сторона также считает, что политизация правозащитной тематики подрывает работу и авторитет Совета.

Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о практике уголовного преследования на Украине.

В докладе отмечено, что власти Киева приравнивают к сотрудничеству с Россией такие действия, как вывоз мусора, строительство и оказание гуманитарной помощи.

В 2024 году представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Рено де Виллен связал отсутствие международной реакции на убийства российских журналистов с якобы «ограничением доступа» со стороны Москвы.