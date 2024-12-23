«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».4 комментария
Лукашенко выразил уверенность в скором открытии Европы для Минска и Москвы
Белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что Европа вскоре откроется для сотрудничества с Белоруссией и Россией, так как без них существовать не может.
Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул, что его убежденность в этом укрепилась после визита в Объединенные Арабские Эмираты. Он отметил, что Европе трудно существовать без России и Беларуси, передает РИА «Новости».
Кроме того, президент Белоруссии выразил мнение, что Киев со временем начнет работать с Минском и Москвой. Лукашенко считает, что в конечном итоге отношения нормализуются. «Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами – никуда не денутся. Потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но я думаю, нормализуем мы с ними отношения», – подчеркнул он, пишет ТАСС.
В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью. Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.