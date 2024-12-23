Лукашенко выразил уверенность в скором открытии Европы для Минска и Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул, что его убежденность в этом укрепилась после визита в Объединенные Арабские Эмираты. Он отметил, что Европе трудно существовать без России и Беларуси, передает РИА «Новости».

Кроме того, президент Белоруссии выразил мнение, что Киев со временем начнет работать с Минском и Москвой. Лукашенко считает, что в конечном итоге отношения нормализуются. «Я думаю, что спокойно со временем и Киев будет работать с нами – никуда не денутся. Потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но я думаю, нормализуем мы с ними отношения», – подчеркнул он, пишет ТАСС.

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал отказ европейских политиков вести переговоры с Россией, назвав это варварством и глупостью. Ранее Лукашенко заявил, что Запад понял, что надо договариваться по Украине, потому что не в состоянии победить Россию на поле боя.