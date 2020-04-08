Власти Москвы предупредили о новых способах мошенничества на фоне коронавируса

Власти Москвы предупреждают о новых способах мошенничества на фоне коронавируса: злоумышленники могут рассылать SMS с просьбой оплатить штраф или фейковые сообщения о выплатах, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Например, возможны рассылки SMS-сообщений якобы от государственных органов с требованием оплатить «штраф» за нарушения карантина или самоизоляции. К сообщению мошенники прилагают реквизиты, по которым необходимо произвести оплату. В отдельных случаях о «нарушении режима самоизоляции» злоумышленники уведомляют граждан по телефону. При этом аферисты сообщают, что в настоящее время суды из-за пандемии не работают, но у нарушителей есть шанс прекратить производство по делу, оплатив штраф в «удаленном режиме», в противном случае – наступит уголовная ответственность», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Там добавили, что злоумышленники также рассылают или размещают в соцсетях фейковую информацию о производимых выплатах из-за карантина в связи с коронавирусом.

«Кибер-мошенники рассылают электронные письма, содержащие фишинговые ссылки, с обещаниями отсрочек по кредитам, получения пособий, волонтерской помощи и тому подобного. Злоумышленники пытаются заставить человека пройти по ссылке и оставить на фиктивном сайте-«близнеце» данные для доступа к платежным системам и банковским картам и другую личную информацию», – говорится в сообщении.

Телефонные мошенники звонят горожанам от имени врачей или сотрудников Роспотребнадзора и сообщают, что у их близких зафиксирован положительный тест на коронавирус и им необходима госпитализация. После этого предлагается перевести деньги на счет «медучреждения» для улучшения условий содержания больного и его лечения.

«Также злоумышленники предлагают купить медицинские препараты, средства профилактики и гигиены, якобы рекомендованные для защиты от COVID-19, а некоторые продают даже тесты на определение коронавируса или вакцину от него», – добавили в сообщении.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, рекомендуется не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, в случае поступления звонков от неизвестных прекратить разговор, не перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники и не допуска посторонних в дом.

Во вторник Банк России зафиксировал новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением социальной инженерии, при этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции.

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