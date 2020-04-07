Психолог раскрыл секрет спокойной самоизоляции

Чтобы наиболее спокойно пройти период домашней самоизоляции, каждый должен сохранять баланс между позитивом и негативом в данной ситуации, осознавать масштаб проблемы, но не паниковать, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ профессор Дмитрий Леонтьев.

Президент Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля включительно без потери заработной платы. В это время власти порекомендовали россиянам соблюдать режим самоизоляции, чтобы защититься от коронавирусной инфекции. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), дома остаются более 80 % граждан.

«Сейчас мы находимся в такой ситуации, которой еще никогда не было. Переживать и испытывать душевный негатив нормально, это естественная реакция человека, потому в данной ситуации невозможно быть радостным, оптимистичным и беззаботным. Такая реакция нашего организма помогает обращать внимание на то, что может нашу жизнь как-то разрушить, и уделять внимание тому, чтобы предпринять какие-то действия», – говорит Леонтьев.

Профессор объясняет, что люди оказались в непростой ситуации: тревожность и беспокойство в этой ситуации даже отчасти полезны.

«Главное - стараться избегать крайностей. Здесь важно сохранять баланс: с одной стороны спокойствие и уравновешенность, с другой – стараться уделять внимание тому, что может быть сейчас источником опасности, не отворачиваться от этого, соблюдать меры, о которых уже все знают, потому что они звучат из каждого утюга. Важно относиться к нашей непростой ситуации достаточно серьезно, но без паники, и принимать на себя ответственность за собственное здоровье и здоровье своих близких», – советует Леонтьев.

Он также подчеркивает, что не стоит ожидать, что кто-то решит все эти проблемы за нас. Он вспоминает поговорку среди медиков: «Нас трое, – говорит врач, – вы, я и болезнь. Я – против болезни, а вы, на чью сторону встанете, та и победит». В нашей ситуации также: каждый может встать на сторону вируса, а может на сторону тех, кто с ним борется. Это зависит от того, какое поведение мы выберем», – резюмировал Леонтьев.

Ранее клинический психолог, психоаналитик, член Международной психоаналитической ассоциации Ирина Минасян в комментарии газете ВЗГЛЯД посоветовала на самоизоляции занять свое время работой либо развивать свои интересы. Она утверждает, что все это поможет россиянам сохранить спокойствие в сложившейся ситуации из-за коронавируса.