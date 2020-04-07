УВЗ завершил модернизацию одной из самых мощных в мире САУ

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена, первый образец готов к отправке в войска, сообщили в пресс-службе концерна «Уралвагонзавод« (входит в Ростех).

В ходе работ у «Малки» заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения, обновили приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию. Также проведена замена импортных комплектующих на отечественные.

«Модернизация улучшила ходовые характеристики, маневренность и подвижность, командную управляемость и все основные характеристики орудия», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы «Уралвагонзавода».

В концерне сообщили, что орудие успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых проверялись характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Также в ходе испытаний проверили надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

«Первый образец готов к отправке в вооруженные силы России, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в декабре гендиректор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров сообщил, что в 2019 году завершится модернизация одной из самых мощных пушек в мире 2С7М «Малка», которая способна использовать спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

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