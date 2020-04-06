Абэ назвал дату введения в Японии режима ЧС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции заявил, что на фоне коронавируса намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации во вторник, 7 апреля.

«Уже 7 апреля я намерен объявить о введении режима чрезвычайной ситуации», – передает РИА «Новости» слова Абэ.

Меры будут распространяться на столичный регион Токио и шесть префектур, в частности, Осака, Фукуока, Тиба, Канагава, Сайтама, Хего.

Вместе с этим Абэ подчеркнул, что «в отличие от зарубежных стран, закрытия городов не будет».

Японский премьер также объявил о пакете антикризисных мер, который правительство намерено направить на снижение негативного эффекта от коронавируса. По словам Абэ, «пакет мер составит 108 трлн иен (989 млрд долларов), что эквивалентно около 20% ВВП страны».

Ранее правительство Японии на фоне стремительного распространения в мире нового коронавируса рекомендовало своим гражданам полностью прекратить поездки в 49 стран, включая США, Великобританию, КНР и Южную Корею.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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