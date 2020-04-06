Польша предложила ЕС ввести новые налоги ради борьбы с пандемией

Правительство Польши настаивает на необходимости введения в Европейском союзе новых налогов, чтобы в бюджет сообщества поступили средства, необходимые для борьбы с коронавирусом, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

По словам польского премьера, ЕС должен действовать смело.

«Мы должны вернуться к нашим прежним идеям», – сказал он, выступая в Сейме (нижней палате парламента) с речью о ситуации в связи с распространением нового коронавируса.

Моравецкий назвал среди них «цифровой налог, налог от финансовых операций, налог на выбросы диоксида углерода, налог для больших международных корпораций».

«Это идеи, которые дадут бюджету ЕС десятки миллиардов евро новых средств для борьбы с коронавирусом», – передает ТАСС слова Моравецкого, который указал также на необходимость «покончить с офшорами».



«Нам нужны новые средства в ЕС», – констатировал глава польского правительства. «Чтобы появились новые средства, Польша готова пропорционально участвовать в гарантийных механизмах», – добавил он.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

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