В Киеве запретили находиться на улице без маски

В Киеве запретили находиться на улице без средств защиты из-за угрозы распространения коронавируса, следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации.

Распоряжение опубликовано на сайте КГГА.

«С 6 апреля в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утверждённые постановлением правительства №211... понимаю, что большинство ограничений может казаться неудобным, но сейчас речь идёт о здоровье и жизни тысяч киевлян», – пояснил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

В распоряжении указано, что без респиратора или маски нельзя будет находиться на территории общего пользования, включая парки, сады, скверы, площади, бульвары, проспекты, улицы, в транспорте, помещениях органов государственной власти, на придомовых территориях и т. д.

Ранее украинский минздрав сообщил, что на Украине жертвами коронавирусной инфекции стали 32 человека, заразились 1 тыс. 225 человек.

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.