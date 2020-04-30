Ведута на «Эхе Москвы» объяснила обвинения в адрес Венедиктова

Бывшая помощница блогера Алексея Навального Анна Ведута объяснила, почему выступила с обвинениями в адрес главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Ее заявление опубликовано на сайте радиостанции.

«Я вообще не собиралась рассказывать об этом никогда. А нафига? У меня не болит, про ААВ (Алексея Алексеевича Венедиктова) всем все понятно. Это такой секрет полишинеля знаете ли. Широко известный факт в не очень узких кругах. Не я первая, не я последняя, с кем ААВ так себя вел. Он даже бравировал таким своим поведением еще совсем недавно», – написала она в своем Facebook. Пост Ведуты опубликован также на «Эхе Москвы».

Она рассказала, что в конце 2019 года ей сообщили, что Би-би-си готовят «большой профайл про Венедиктова», с ней решили поговорить про мэрскую кампанию 2013 года.

«Не в упрек Сереже или Свете (сотрудники Би-би-си), но ничего из того, что я рассказывала собственно про кампанию, про другой опыт взаимодействия с Эхом – ничего в материал не вошло. Вошел только «скандальный эпизод». Это немного обидно, но редактор сам решает, что из слов героя оставлять», – сказала она.

Ведута отметила, что в ходе разговора ей задали прямой вопрос – были ли домогательства со стороны Венедиктова.

«Я рассмеялась и спросила Сережу, не хочет ли он меня спросить, какого цвета небо или сладкий ли сахар. Мол, да все же знают про него. На что услышала: «многие рассказывают, но только на условиях анонимности, под запись все боятся». И я подумала: «А мне-то чего бояться?!». Ну и рассказала», – написала Ведута.

По ее словам, в этом не было чего-то «чудовищного, нанесшего ей неизгладимую травму».

«Да я вас умоляю. Мне 30 лет, я выросла в России. У женщин моего возраста и старше таких историй, увы, пруд пруди. И эта еще самая вегетарианская. Я сказала вслух то, что все и так знали. И даже при этом я понимала, что меня будут поливать дерьмом. Как поливают сейчас», – заявила она.

Ведута добавила, что не пыталась добиться снятия Венедиктова с должности, и ей не нужны извинения.

«Достаточно было сказать «да, в прошлом были неоднозначные эпизоды, время меняется, я понимаю, что такое поведение недопустимо, я его больше не повторю». Все. Хотелось бы, чтобы подобные вещи не считались допустимым, а общественно порицались», – заявила она.

При этом Ведута подчеркнула, что говорила в ноябре-декабре 2019 года, а в январе-феврале 2020 года вообще бы отказалась говорить о Венедиктове, так как «на дворе пандемия COVID-19 и глобальный кризис».

«Алексею Алексеевичу я желаю здоровья, долгих лет жизни и всяческих карьерных успехов. Никакой обиды не держу, но из песни слов не выкинешь. Пусть просто больше так не делает – это не трудно», – заключила она.

В среду Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. Он отверг эти обвинения, заявил, что домогательств с его стороны не было, но извинился за то, что его действия могли создать для нее дискомфорт.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему домогательства Венедиктова открывают «новую эру» для российских либералов.