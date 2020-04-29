Экс-сотрудница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

Взгляд
29 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
Разделы

Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

Тысячи самолетов оказались прикованы к землеФото: OLIVER LANG/EPA/ТАСС
Коллапс мировой гражданской авиации чреват гораздо большими последствиями, чем просто временная остановка полетов. Даже если представить, что все ограничения будут отменены в одночасье, в воздух поднимутся далеко не все самолеты – на земле их сейчас подстерегает множество непредвиденных неприятностей. О чем идет речь и почему снова поднять авиацию в воздух будет крайне сложно? Подробности...
Перейти а раздел…

Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

В ДНР напомнили, что в годы войны столица Донбасса носила имя СталинаФото: А. А. Кокорекин
На карте бывшего Союза вновь появятся Сталино и Ворошиловград, так решили власти ДНР и ЛНР. Их примеру последовала Южная Осетия, чье руководство постановило вернуть Цхинвалу имя Сталинир. Реставрация советских названий – временная и символическая, на три дня в году. Тем не менее она уже вызвала бурные споры и гневные протесты. Подробности...
Перейти а раздел…

Украина поступила с Арменией не по-европейски

МИД Украины отказался признавать геноцид армянФото: Ringo Chiu/ZUMA/ТАСС
Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...

Дешевая нефть наносит вред природе

Герман Садулаев, писатель, публицист
Долгосрочные последствия экономического кризиса и низких цен на нефть будут состоять в кардинальном ухудшении экологической обстановки, так как финансирование экологических разработок снизится, а экономить нефть станет экономически невыгодно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Философия любви к человеку помогла нам выстоять

Владимир Путин, президент России
Безусловная ценность современной цивилизации – это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Дипломатия Украины опять опозорилась

    Ближайшие последствия пандемии

    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

      Перейти а раздел…

      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
      Подробности...

      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
      Подробности...

      Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин

      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

          Перейти а раздел…
          Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?
          • Надо отменить полностью

          • Можно ослаблять постепенно

          • Оставить все как есть

          • Надо ужесточить меры

          Уместно ли изображение Сталина и советской символики в православном храме?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Ленина в истории России?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Россия вошла в первую десятку стран по доле пострадавшего от коронавируса населения
              В России зарегистрирован 5841 новый случай коронавирусаТаджикистан запретил русифицировать имена, отчества и фамилииМИД Чехии поймали на лжи о российском дипломатеОператор «Северного потока – 2» назвал сроки завершения проекта
              Прогноз искусственного интеллекта Сбербанка по пику коронавируса сочли пиаромФСБ провела массовое изъятие нелегального оружия в РоссииВласти Эстонии заявили о своем отношении к «Бессмертному полку»Грузия отзовет посла на Украине в случае назначения Саакашвили на любую должность
              У детей с коронавирусом в США обнаружили редкий воспалительный синдромомПостпред России анекдотом ответил на «нелепые» претензии СШАТактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с УткинымЧисло жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне

              Главная тема


              Возрождение авиарейсов столкнется с гигантскими трудностями

              «Мы миролюбивая страна»


              Кононенко возмутился словами Арбатовой, сравнившей детей в военной форме с проститутками

              данные Роскачества


              Половина россиян во время самоизоляции отказалась от алкоголя

              Видео

              американские биолаборатории


              Разработки советских биологов угрожают России с Украины

              универсальный десантный корабль


              Российский аналог «Мистралей» создается неполноценным

              транзит российского газа


              Польша угрожает «Северному потоку» украинскими методами

              советские названия


              Зачем ближнее зарубежье России вернуло Сталина

              династия Кимов


              Преемником Ким Чен Ына может стать женщина

              Храмы и символы


              Ирина Алкснис: Отделять Сталина от войны и победы – постыдно

              Диван или фитнес


              Дмитрий Грунюшкин: Бодипозитив ведет к деградации общества

              Переложить ответственность


              Никита Коваленко: Инициаторы развала СССР поздно опомнились

              на ваш взгляд


              Пришло ли время в вашем регионе ослабить ограничительные меры из-за коронавируса?

              Экс-сотрудница Навального обвинила Венедиктова в домогательствах

                 29 апреля 2020, 13:42
              Фото: кадр из видео
              Текст: Алина Назарова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Бывшая пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута обвинила главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова в домогательствах. Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула еще одна общественная деятельница. Сам главред радиостанции обвинения отрицает.

              По словам Ведуты, в 2012 году Венедиктов пригласил ее на ужин. «Собралась большая компания: были ведущие «Эха» Таня Фельгенгауэр и Оксана Чиж, которых я знала, были люди, с которыми я знакома не была. То есть меня звали на ужин в компании, а не на личную встречу, которую можно было бы даже теоретически воспринять как романтическую. Кроме того, я тогда была девушкой главреда сайта «Эха» Андрея Ходорченкова, об этом все знали, – рассказала она Би-би-си.

              После ужина, отметила девушка, Венедиктов предложил отвезти домой троих женщин – Фельгенгауэр, Чиж и Ведуту. «Время позднее, метро не работает, на такси денег впритык. В общем, почему нет. ... Таню высадили первой, вместе с ней вышла Оксана. Остались я, Алексей Алексеевич и водитель», – говорит Ведута.

              Она сидела рядом с Венедиктовым на заднем сиденье и, по ее словам, в какой-то момент почувствовала, как он придвинулся, обнял ее и начал трогать за колени, поднимаясь выше. «Я вжималась в кресло, уползала, говорила: «Не надо», – рассказывает Ведута.

              Когда они доехали, Ведута, по её словам, «пулей вылетела из машины», но Венедиктов решил ее проводить. «Я отнекивалась, он настойчиво повторял, что так безопаснее. Перед дверью он спросил, есть ли кто-то дома, и попытался поцеловать», – вспоминает Ведута. Она говорит, что ответила Венедиктову, что дома мама, потом «забежала в квартиру и час сидела на полу в ванной, уставившись в стену».

              Фельгенгауэр и Чиж об этой поездке за давностью лет не помнят. Сам Венедиктов отрицает обвинения. «Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке – я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой – ну это фу», – заявил он. На вопрос, откуда он тогда знает, что Ведута в 2012 году жила с родителями, Венедиктов ответил: «Мы вообще все дружили. Я знаю, кто живет с родителями».

              Через несколько месяцев с «Эха» уволился молодой человек Ведуты – главред сайта радио Андрей Ходорченков. Он говорит, что однажды заметил, что его девушка сильно изменилась: «Она стала растерянной, подавленной, несколько раз говорила: «Как ты можешь работать в этом месте, тебя же там никто не уважает».

              Схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула еще одна молодая общественная деятельница, пожелавшая остаться анонимной.

              По ее словам, в августе 2017 года она приехала из Москвы в Петербург, там же был Венедиктов. Главреда «Эха» с собеседницей связывали дружеские отношения – она говорит, что даже хотела сотрудничать с радиостанцией. «Он мне написал, предложил поговорить. Я приехала в ресторан отеля «Гельвеция», где Венедиктов был с компанией. Мы сидели за столом очень плотно, мне некуда было рыпнуться, и Венедиктов сначала стал придерживать меня за плечо, будто случайно. Положил руку на ногу, на коленку, потом рука поползла выше, по внутренней стороне бедра», – рассказала девушка.

              По ее словам, она растерялась: «Не могла же я при всех сказать: "Ты, старый мудак, убери от меня руки». Я молча, под столом, пыталась несколько раз его руку убрать, он ее на место возвращал. В итоге я каким-то чудом вылезла из-за стола и ушла», – вспомнила девушка.

              Венедиктов категорически отрицает эти обвинения. «Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают – это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться. Я вижу очень много разных фантазий», – добавил он.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............