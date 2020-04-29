Венедиктов ответил на обвинения в домогательствах

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал обвинения в домогательствах, выдвинутые в его адрес бывшим пресс-секретарем Алексея Навального Анной Ведутой.

«Как я помню, она жила с родителями. У вас все в порядке – я что, пытался познакомиться с ее родителями?! Абсолютно точно не пытался попасть домой, это мне не свойственно. Попасть домой – ну это фу», – заявил Венедиктов в комментарии Би-би-си, отрицая историю, описанную Ведутой.

На вопрос, откуда он тогда знает, что Ведута в 2012 году жила с родителями, Венедиктов ответил: «Мы вообще все дружили. Я знаю, кто живет с родителями».

Он заверил, что «не переходил с Анной Ведутой никаких границ». По словам главреда «Эха Москвы», с 2008 года он всюду ездил с охранником и водителем. «Возможно, отвозил [сотрудниц радиостанции, включая Ведуту, домой], возможно, не отвозил, но вчетвером на заднем сиденье машины – это забавно. У меня не «линкольн», возможно, мы там сидели как сельди в банке», – заявил Венедиктов. Ведута заявляла, что в машине изначально ехали пять человек – включая водителя, а охранника в тот момент не было.

Ведута рассказала, что на тот момент была девушкой главреда сайта «Эха» Андрея Ходорченкова. Сам он заявил изданию, что, когда он принес заявление об уходе на подпись Венедиктову, тот уточнил: «Это из-за Ведуты?» Ходорченков признался, что был растерян из-за той ситуации и только покачал головой.

«Если Андрей Ходорченков был молодым человеком Анны Ведуты, он должен был прийти и дать мне в морду. Это вообще бред полный. Вообще не принято здесь спрашивать, почему человек увольняется», – заявил Венедиктов.

Между тем схожие обвинения в адрес Венедиктова выдвинула «молодая общественная деятельница», имя которой Би-би-си не раскрывает, но отмечает, что редакции оно известно.

Венедиктов категорически отрицает эти обвинения. «Я про это ничего не знаю, ничего не помню, пусть девушки рассказывают – это, наверное, приносит им какой-то бенефит. Я не могу запретить неизвестным мне девушкам на моем имени публично наживаться», – заявил он, добавив, что «видит очень много разных фантазий».

Напомним, Ведута обвинила Венедиктова в домогательствах. По ее словам, инцидент произошел после ужина в 2012 году.