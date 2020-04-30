В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

В грузовиках недалеко от похоронного бюро в нью-йоркском Бруклине обнаружены десятки разлагающихся тел, сообщила The New York Times.

По сведениям издания, грузовики с десятками разлагающихся тел внутри обнаружили сотрудники полиции, прибывшие на вызов после многочисленных жалоб жильцов соседних домов на неприятный запах на улице, передает РИА «Новости».

По словам одного из американских чиновников, похоронное бюро, рядом с которым были обнаружены тела, хранило трупы в грузовиках, так как у них перестали работать морозильные камеры.

Накануне число жертв коронавируса в США превысило число погибших во Вьетнамской войне. По информации Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США достигло 1 028 217, число умерших превысило 60 тыс. человек, в том числе 18 076 смертей зарегистрированы в городе Нью-Йорк.

Также стало известно, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США заказало дополнительно 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии.

Напомним, в конце марта на улицах Нью-Йорка появились грузовики для хранения трупов. В начале апреля власти американского штата Нью-Джерси решили хранить тела умерших от коронавируса в авторефрижераторах.

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