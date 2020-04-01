В Нью-Джерси тела умерших от коронавируса решили хранить в авторефрижераторах

Власти американского штата Нью-Джерси выделили автоприцепы-рефрижераторы для хранения тел умерших от коронавирусной пневмонии, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на управление общественного здравоохранения Нью-Джерси.

«Власти штата отдают распоряжения о размещении дополнительных автоприцепов-рефрижераторов в северной, центральной и южной частях Нью-Джерси для использования больницами, домами престарелых и отделениями патологоанатомии», – цитирует начальника пресс-службы управления общественного здравоохранения штата Донны Люзнер ТАСС.

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Число случаев заражения новым коронавирусом в Нью-Джерси превысило 18,6 тыс. Число умерших от коронавирусной пневмонии достигло 267. По словам Люзнер, власти Нью-Джерси в настоящий момент выясняют ресурсы и нужды Ассоциации похоронных бюро штата.

За последние сутки от коронавируса нового типа в Соединенных Штатах умерли 770 человек, общее число летальных исходов от COVID-19 в США достигло 3774. В Белом доме предупредили, что от коронавируса погибнут до 200 тыс. американцев.

Напомним, во вторник США опередили Китай по числу жертв коронавируса. В прошлую пятницу США вышли на первое место по числу выявленных случаев заражения COVID-19. При этом скорость распространения коронавируса в США вдвое выше среднемировой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

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