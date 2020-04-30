Власти США заказали еще 100 тыс. похоронных мешков

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тыс. похоронных мешков на случай продолжения пандемии коронавируса нового типа, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на базу данных госзакупок Соединенных Штатов.

Сумма заказа, оформленного Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям США 21 апреля, составила 5,1 млн долларов. Поставщиком выбрана небольшая компания в штате Калифорния. Мешки надлежит доставить заказчику к 4 мая, передает ТАСС.

«FEMA на основе моделирования наихудшего из возможных сценариев инициировало значительное число контрактных закупок для наращивания имеющихся запасов и выпуска дополнительного количества мешков для человеческих останков на будущее, если необходимость в них возникнет», – сообщили в пресс-службе организации.

В публикации напоминается, что, по данным Bloomberg, в апреле FEMA просило Пентагон выделить 100 тыс. похоронных мешков для гражданских целей. При этом издание отмечает, что новый заказ FEMA не имеет отношения к предыдущему запросу в адрес Пентагона.

По информации Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в США достигло 1 028 217, число умерших превысило 60 тыс. человек, в том числе 18 076 смертей зарегистрированы в городе Нью-Йорк, еще 6771 – в соседнем штате Нью-Джерси.

Накануне число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне. О первой смерти от коронавируса в США стало известно 6 февраля.

Ранее Пентагон перебросил в Нью-Йорк военную похоронную команду.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД