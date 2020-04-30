Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке превысило 1 тыс.

Общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в поселке Белокаменка под Мурманском достигло 1002, в целом по области диагноз подтвержден у 1227 человек, сообщается в сводке оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом.

«По состоянию на 23.00 29.04.2020 в Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции [в области] составляет 1227, из них 1002 на стройплощадке в Белокаменке», – приводит сообщение штаба ТАСС.

В России за последние сутки подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах страны.

Напомним, во вторник президент Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая. При этом глава государства подчеркнул, что распространение эпидемии коронавируса в России удалось затормозить.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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