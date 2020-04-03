МВФ объявил о первой в истории остановке мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что нынешняя ситуация в мировой экономике много хуже, чем во время кризиса 2008-2009 годов.

«Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис», – приводит ее слова РИА «Новости».

Георгиева сообщила, что за экстренной поддержкой МВФ в связи с пандемией обратились свыше 90 стран. «Мы никогда не видели такого роста запросов на срочную помощь», – призналась директор фонда.

Она сообщила, что МВФ изучит возможность создания краткосрочного механизма по предоставлению ликвидности развивающимся странам.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировой кризис из-за коронавируса является наиболее тяжелым со времен Второй мировой войны.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как коронавирус спровоцирует начало геополитической войны.

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