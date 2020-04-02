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2 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Китайский вирус дал стимул отношениям России и США

Путин пообещал Трампу отправить на помощь американцам самолет с медоборудованиемФото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS
Дональд Трамп принял предложение Владимира Путина об оказании Америке медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса в США. Ранее медицинский груз Соединенным Штатам отправил и Китай. Это дало повод аналитикам говорить о возможной разрядке напряженности Вашингтона по отношению к Москве и Пекину. Поспособствует ли коронавирус потеплению отношений между Востоком и Западом?  Подробности...
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Как самоизоляция изменит россиян

Самоизоляция изменит российское обществоФото: Артур Лебедев/РИА Новости
Режим самоизоляции в России необходимо продлить. С такими предложениями выступили некоторые члены российского правительства. В Китае, где столкнулись с вирусом раньше, уже выявили ряд негативных последствий от заточения граждан по квартирам – например, возросло число разводов. Но есть и положительные моменты. Это снижение числа ДТП, падение до нуля уличной преступности. Чего ждать в России? Подробности...
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Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны

Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетийФото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренни? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время сыграет в интересах Конституции

Максим Григорьев, член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии
Что означает перенос даты всероссийского голосования? Это значит, что наблюдателей станет больше, сама процедура прозрачней, а общественный контроль за голосованием сильнее. Подробности...

Россия не бросает даже русофобов

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия не бросает своих. А значит, все в конце концов будут вывезены, даже из самых экзотических мест, а самые радикальные русофобы останутся нашими согражданами. Подробности...
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Как США спасаются от экономического цунами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. Подробности...
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    Самые лучшие фильмы об эпидемиях

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    Коронавирус косит мировых лидеров

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
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          • Столько, сколько будет необходимо

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          • Как возможность отдохнуть

          • Как вынужденный простой

          • Ничего не изменится – я буду работать

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              Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без коронавируса – это главная тенденция последних десятилетий   2 апреля 2020, 08:22
              Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look PressLook Press
              Текст: Петр Акопов

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              Государства должны отставить в сторону свои разногласия мирного времени и помогать друг другу в борьбе с общим страшным врагом – пандемией коронавируса, потому что победить его можно только вместе. Такие призывы звучат из уст самых разных политиков со всего света, но выполнимы ли они? И главное – насколько они искренни?

              «В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя отправку российских военных врачей в Италию. А постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон сказала, что наступило «время гуманитарного кризиса, кризиса в области здравоохранения», и НАТО и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса.

              Да, Россия помогает странам НАТО в борьбе с коронавирусом – самолеты в Италию, потом борт в США. Если, не дай Бог, понадобится помощь России – страны НАТО, если будут в состоянии, тоже окажут ее нам. Это нормально – болезнь не имеет границ, и человечество (пока что) все-таки единый биологический вид. И когда будет изобретена вакцина – где бы это не произошло – ею поделятся со всеми. Страх объединяет – но только до известных пределов, до определенного порога, да и то с оговорками. Как только уровень паники и страха спадает – на первое место снова выходят вечные ценности соперничества. Да и во время вынужденного сотрудничества они, на самом деле, далеко не уходят.

              Пандемию уже сравнивают то с третьей мировой войной, то с войной с международным терроризмом – но сделать из коронавируса Гитлера или Бен Ладена не получается. Война с Гитлером объединила враждебно настроенных друг к другу англосаксов и русских (Черчилля и Сталина) не потому что Гитлер был абсолютным злом – а потому что его победа угрожала существованию СССР и Британской империи. США же примкнули к союзникам потому, что война давала им уникальный шанс на мировое господство.

              11 сентября 2001 года были использованы Штатами для борьбы за удержание своей гегемонии, возникшей после распада СССР – а Россия поддержала войну с исламистским террористами исходя не только из неприятия терроризма как такового, но и по совершенно практическим соображения: мы в это время вели войну в Чечне, где против нас сражались такие же радикальные исламисты, как и те, что устроили атаку на Нью-Йорк. Штаты в итоге превратили войну с террором в империалистический «крестовый поход», еще более радикализировавший и разворотивший весь Ближний Восток – последствия чего Россия была вынуждена разгребать в Сирии.

              Коронавирус угрожает всем – но последствия вызванного им глобального кризиса все попытаются использовать в свою пользу. Да, сейчас ключевые державы попытаются вместе справится как с пандемией, так и с экономическим тайфуном, разворачивающимся на наших глазах, чтобы хоть как-то уменьшить его силу, сократить неизбежный огромный урон для всех. Но этот огромный кризис – это и огромная возможность для главных мировых игроков. Возможность изменить мировой порядок – или попытаться сохранить его.

              США будут делать ставку на сохранение – не Дональд Трамп, который как раз сам выступает за корректировку американского глобального курса в сторону уменьшения тягот «бремени мирового гегемона» (уже и не являющегося таковым – но пытающимся так себя вести), а американская правящая элита как таковая.

              Никакого отказа от жесткого диктата не произойдет – это видно уже сейчас по тому, как ведут себя Штаты в разгар кризиса и пандемии. Ужесточение давления на Венесуэлу (рассчитывая, что падение цен на нефть ослабит Мадуро), отказ от ослабления санкций против Ирана (который серьезно пострадал от коронавируса) и КНДР (на которое Россия и Китай предлагали пойти и до коронавируса – и которое приобрело дополнительное гуманитарное измерение в ходе пандемии) – все это показывает абсолютное нежелание «града на холме» хоть как-то корректировать свою политику.

              Более того – Вашингтон еще будет вовсю использовать коронавирус в большой игре с Китаем.

              Чтобы давить на Пекин, обвиняя его то в сокрытии правдивых данных (из-за чего якобы Америка не приняла во время нужных мер), то в использовании преимущества «вылечившегося первым» для усиления своих позиций в переживающих пандемию странах Европы и мира (через оказание им сначала гуманитарной, а потом и экономической помощи).

              Другое дело, что возможности Штатов вести наступление на Китай будут в ближайшее время сильно ограничены – пандемия там пока в самом разгаре, а последствия для американской экономики могут оказаться куда более серьезными, чем даже для китайской. Если смертность от коронавируса в США пойдет на многие десятки, а то и сотни тысяч, а остановка экономики будет затягиваться, то на фоне предвыборной кампании это может привести к серьезным внутренним потрясениям в и так расколотом американском обществе.

              Китай же в любом случае выходит победителем – не потому что справился с вирусом первым, а потому что продолжит свою экспансию во все части света. Экономический кризис ударит по китайской экономике и китайскому экспорту – но китайская экономика куда более производственная, чем американская: а товары весь мир все равно будет вынужден покупать, пусть и в меньшем объеме.

              К тому же китайская экономика куда легче управляется и регулируется – то есть восстановление ее после падения пойдет быстрее. Китай, и так бывший первой экономикой мира и направлявший огромные инвестиции в разные концы света, сейчас будет выступать как спаситель для многих ослабленных экономик по всему миру – а возможности американцев блокировать китайские покупки и проекты уменьшится (та же Европа и так не хотела отказываться от 5G с «Хуавей»).

              Усиление Китая и ослабление США происходило бы и без нынешнего кризиса – это главная тенденция последних десятилетий. Но нарастающее противостояние двух держав недавно подошло к важной точке – стал реальным переход к открытой конфронтации по всем фронтам, от торгового до региональных.

              Китай не хотел открытого конфликта – предпочитая продолжить наращивать мускулы, догоняя Штаты в том, где он еще заметно или даже очень сильно отстает (например, военный флот). Штаты же, понимая, что у них все меньше возможностей для всеобъемлющего сдерживания Китая, провоцировали его на обострение отношений – но при этом сами тоже не хотели очутиться в ситуации полномасштабного глобального противостояния с Пекином (наподобие того, что было с СССР).

              В такой позе обе державы балансировали бы еще достаточно долго – но коронакризис взорвал ситуацию. Теперь ослабление Штатов может сильно ускориться –  а рост влияния Китая заметно убыстрится. Спровоцирует ли это изменение переход к стадии открытой конфронтации?

              И тут многое зависит от России – потому что американо-китайское сражение является лишь частью общей геополитической войны. В которой линия фронта проходит не только по китайско-американским «границам» - но по всей совокупности конфликтов (экономических, географических, идеологических) в первую очередь между атлантической цивилизацией и силами цивилизаций Евразии. В этом сложносоставном конфликте Россия выступает не просто как обладатель «золотой акции» - как думают американцы – а как главный мотор всего процесса создания нового миропорядка.

              Россия и Китай – по сути союзники, у нас очень близкое видение постамериканского мира. При этом Россия не заинтересована в переходе американо-китайского конфликта в откровенно жесткую фазу именно сейчас – как, впрочем, не хочет этого и Китай. Американцы, постоянно провоцируя Китай, при этом крайне заинтересованы в отрыве Москвы от Пекина – и до сих пор почему-то считают это возможным.

              Россия не будет разыгрывать американо-китайскую карту – но она может выступить стабилизатором в ситуации обострения конфликта Вашингтона и Пекина. Не тем кто мирит (в конце концов мы сами на одной из сторон) – а тем, кто переводит выяснение отношений в обсуждение и согласование правил новой игры.

              Предложенная Путиным встреча пяти великих держав – то есть по сути двух пар США-Европа и Китай-Россия – которая предварительно была запланирована на сентябрь в Нью-Йорке, теперь приобретает особое значение. Ее условно называли «новой Ялтой» - с оговорками насчет того, что в 1945 мир все-таки делили по итогам большой войны, а сейчас в условно мирное время никто не захочет и не сможет ни о чем серьезном договорится.

              Теперь, после начала коронакризиса, которой называют новой мировой войной, у встречи в верхах великих держав появляется столь необходимый «военный» признак. И послевоенный мир (не в смысле отсутствия войны) может возникнуть быстрее, чем мы ожидали.


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