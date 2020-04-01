Захарова поспорила с генсеком НАТО о взаимопомощи стран

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны «должны помогать друг другу в условиях международного кризиса».

Об этом Столтенберг сказал в связи с отправкой российских военных врачей в Италию. «В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу», – заявил он.

«Конечно же, нет», – возразила ему Захарова на своей странице в Facebook. «Все страны должны помогать друг другу в принципе. И делать все от них зависящее, чтобы международные кризисы не случались», – подчеркнула она.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Столтенберг заявил также, что каждая страна Североатлантического альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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