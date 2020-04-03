Путин проведет совещание по нефти

Совещание с участием президента Владимира Путина по нефти пройдет на фоне ситуации на рынках и после обсуждения президентом этого вопроса с главами других стран, включая лидера США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что Путин «обсуждал ситуацию на международных энергетических рынках со своими международными коллегами, в том числе Трампом», и «по линии Минэнерго ведутся интенсивные контакты с разными странами», передает РИА «Новости».

Кроме того, в целом на энергетических рынках сложилась неблагоприятная атмосфера.

«Это все и есть причины для того, чтобы президент собрался с профильными руководителями ведомств и нефтяниками с тем, чтобы обсудить ситуацию», – пояснил он.

На вопрос, примет ли Россия участие во встрече ОПЕК+ 6 апреля, Песков посоветовал дождаться совещания.

По данным источника, на этой встрече обсудят возможность снижения добычи на 10 млн баррелей в сутки, распределения квот пока нет.

Также Песков сообщил, что в пятницу российский лидер проведет совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках с руководством правительства, президентской администрацией и руководителями крупнейших нефтяных компаний.

После «у него запланировано еще одно важное мероприятие» – это «совещание по ситуации на глобальных энергетических рынках».

«По сути это будет тот же формат, который был перед отлетом президента в одну из региональных поездок – это перед тем, как была сорвана сделка ОПЕК+. Сегодня Путин так же встретится, там будут руководители правительства, администрации президента, профильные руководители, а также наши основные нефтяники, руководители крупнейших нефтяных компаний», – добавил представитель Кремля.

Кроме того, Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, оно пройдет в режиме онлайн по закрытой связи.

Ранее американские СМИ сообщили, что нефтяники США захотели вынудить Россию сократить добычу нефти.

До этого сообщалось, что США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи. При этом СМИ сообщали, что Саудовская Аравия выразила готовность сократить нефтедобычу.

Отметим, что глава Белого дома Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».

Тем временем стало известно о подготовке переговоров ОПЕК+.