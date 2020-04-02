Саудовская Аравия выразила готовность сократить нефтедобычу

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти до менее 9 млн баррелей в сутки в том случае, если другие страны присоединятся к сокращению, передает Bloomberg со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Ранее в четверг мировые цены на нефть в ходе торгов резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти. Американский лидер заявил, что рассчитывает на сокращение добычи нефти в России и Саудовской Аравии на 10 млн баррелей.

Brent росла на 40% – до 35,99 доллара за баррель.

В понедельник президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп по инициативе американской стороны провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние мирового рынка нефти.

Напомним, сделка ОПЕК+, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая сохранять цены на углеводороды в районе 60 долларов за баррель путем ограничения добычи, перестала работать 31 марта 2020 года. Ее не удавалось продлить из-за разногласий двух крупнейших участников: Москва предлагала сохранить прежние условия, причем только на второй квартал 2020 года, а Эр-Рияд – усилить сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года.

Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Европа и США не покупают дешевую нефть из Саудовской Аравии.