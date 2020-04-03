Американские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу нефти

Нефтегазовые компании США, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, предложили властям страны меры, которые смогут вынудить Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу сырья, сообщают американские СМИ.

Газета Financial Times пишет, что американские сланцевики начали «агрессивную лоббистскую кампанию в поддержку новых санкций против Саудовской Аравии и России, призывая Белый дом вынудить нефтедобывающие страны сократить добычу, чтобы поддержать цены на нефть», передает РИА «Новости».

В частности, среди предложений нефтяников – воспрепятствовать приему саудовского сырья на нефтеперерабатывающий завод Motiva, находящееся в Техасе дочернее предприятие Saudi Aramco, а также ввести пошлины на импорт нефти и приостановить действие закона Джонса, запрещающего судам под иностранными флагами перевозить грузы между портами США, так как этот закон делает американскую нефть дороже импортной.

«Идея, которая сейчас набирает наибольшую популярность, заключается в том, чтобы нацелиться на завод Motiva», – сказал изданию неназванный топ-менеджер одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Северной Америке.

Кроме того, сланцевики призывают Белый дом рассмотреть вопрос о приостановке американской военной помощи Саудовской Аравии и введении новых санкций в отношении российских компаний, или же об отмене существующих в случае, если Россия согласится на сокращение добычи.

Ранее сообщалось, что США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи. При этом СМИ сообщали, что Саудовская Аравия выразила готовность сократить нефтедобычу.

Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия в скором времени могут договориться о сокращении добычи на 10 млн или 15 млн баррелей в сутки. Он выразил надежду на то, что «они достигнут соглашения» и «объявят о чем-то в скором времени».