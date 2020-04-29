Пушков дал оценку выходу Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал выход Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом, назвав это результатом серьезно воспринятой самоизоляции.

«Выход Подмосковья на плато – хорошее предзнаменование для всей страны, особенно с учетом того, что область идет сразу за Москвой по числу заболевших. Это результат серьезно воспринятой самоизоляции и успешного выявления новых случаев. Будем надеяться на короткое плато и скорый спад», – написал он в своем Twitter.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Московская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД