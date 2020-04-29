Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

Московская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, заявил глава региона Андрей Воробьев.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста – это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижение продолжится», – сказал Воробьев в эфире «России 1», передает ТАСС.

Он добавил, что власти региона заключили контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

«В каждом муниципалитете есть главный врач, он головой отвечает, чтобы все учреждения были закрыты по средствам индивидуальной защиты. Месяц назад мы использовали порядка 6-7 тыс. защитных костюмов, бахил и респираторов. Сегодня это количество увеличилось до 20 [тыс.]. Мы делаем закупки в неделю – 200-300 тысяч. Вчера купили 1 млн костюмов, контракт заключили», – отметил губернатор.

Также он отметил, что в регионе усилят контроль за соблюдением самоизоляции.

«Погода, как мы знаем, будет хорошая, поэтому нужно держать ухо востро в том плане, что должен быть контроль. Если вы говорите про шашлыки, то этого мы не должны допустить, поэтому будут усиленные бригады патрулирования», – пояснил глава региона.

Он попросил жителей Подмосковья не расслабляться и соблюдать установленные правила.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России пока не вышла на плато.

«Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Поэтому здесь тоже тенденции к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», – пояснил Брико.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин подчеркнул, что распространение эпидемии в России удалось затормозить.