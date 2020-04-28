Трамп посоветовал штатам как можно скорее снимать санитарные ограничения

Ситуация с коронавирусом в США улучшается, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Федеральные власти, как заявил Трамп, советуют штатам «как можно скорее» снимать санитарные ограничения, но «безопасным образом», передает ТАСС.

По его словам, «все части» США сейчас либо находятся в «хорошей форме», либо «дела там идут лучше в том, что касается коронавируса», передает РИА «Новости».

Как заявил президент США, в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается число выявленных случаев заражения. В других кризисных регионах этот показатель стабилизировался.

Трамп надеется довести число тестов на COVID-19 в стране до 400 тыс. в день. 25 апреля сообщалось, что проводят свыше 200 тыс. тестов в сутки. Сейчас в США проведено уже 5,4 млн тестов.

США рассматривают разные варианты ответственности Китая за, как они считают, неспособность сдержать распространение коронавируса. По словам Трампа, Берлин также «изучает варианты», но США «говорят о гораздо больших деньгах, чем Германия». Однако пока США «не приняли окончательного решения» и «проводят очень серьезное расследование».

Напомним, в США подтверждено уже более 950 тыс. случаев коронавируса, умерли более 55 тыс. человек.

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