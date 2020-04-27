Экс-замминистра культуры Пирумову продлили домашний арест

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил домашний арест бывшему заместителю министра культуры России Григорию Пирумову и бизнесмену Никите Колесникову, которые обвиняются в легализации денежных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа.

«Обвиняемым Пирумову, Колесникову <...> продлена мера пресечения в виде домашнего ареста с установленными запретами сроком по 15 октября 2020 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы судов города.

Напомним, Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». В августе прошлого года суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении. В начале апреля этого года стало известно о том, что ущерб по делу хищения у Эрмитажа вырос до 900 млн рублей.