Генпрокуратура потребовала изъять имущество группировки «Махонинские»

Генпрокуратура подала иск в Советский районный суд Челябинска, требуя признать объединение «Махонинские» экстремистским и передать принадлежащее ему имущество государству.
В Советский райсуд Челябинска поступил иск с требованием признать объединение «Махонинские» экстремистским и изъять имущество на сумму не менее 2,5 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
Ответчиками по делу выступили 16 человек, включая братьев Александра и Андрея Махониных, их родственников, знакомых, а также семь компаний и 12 заинтересованных лиц.
По информации Генпрокуратуры, участники объединения придерживались идеологии движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России).
«Объединение с момента создания занималось грабежами, разбоями, силовым переделом экономических сфер влияния, запугиванием жителей Челябинской области и конкурентов», – отмечено в иске.
Прокуратура заявила, что группировка имела связи с лидерами преступных формирований и контролировала часть доходов, поступающих из мест лишения свободы с использованием современных телекоммуникационных технологий.
«По данным Генпрокуратуры, объединению принадлежит большинство торговых точек в Челябинске, имущество на сумму не менее 2,5 млрд рублей, 109 объектов недвижимости и двенадцать транспортных средств», – уточняет издание.
Доходы, полученные преступным путем, направлялись на финансирование опасных для жизни и здоровья граждан акций, а также на инвестиции в ликвидные активы. Также установлено, что часть прибыли выводилась за границу. Генпрокуратура требует обратить в пользу государства земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, доли в компаниях и транспорт.
