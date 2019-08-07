Экс-замминистру культуры Пирумову удовлетворили ходатайство об УДО

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова об условно-досрочном освобождении, сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Савельева уточнила, что решение может быть обжаловано в течение 10 суток, передает ТАСС.

Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». Сообщалось, что он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России. В январе 2019 годе ему ужесточили приговор.