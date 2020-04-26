Совместное с Путиным заявление Трампа обеспокоило американскую администрацию

Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по случаю 75-летия встречи на Эльбе вызвало беспокойство и споры в администрации Белого дома, пишет Wall Street Journal.

«Я уверена, что это была российская инициатива. Путин хочет от Соединенных Штатов подтверждения, что современная Россия, подобно Советскому Союзу, является великой державой», – приводит издание слова бывшего аналитика разведки США и автора книги «Мир Путина» Анжелы Стент, передает RT.

У некоторых законодателей и работников Конгресса США совместная инициатива лидеров стран вызвала беспокойство. Часть администрации Трампа опасается, что декларация может нивелировать «жесткий сигнал» Вашингтона в адрес Москвы, утверждают источники издания.

В свою очередь американский журналист и спичрайтер экс-президента США Джорджа Буша Дэвид Фрум в своем Twitter задался вопросом, почему Трамп отмечает юбилей встречи на Эльбе с Путиным, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Советские войска, встретившиеся с войсками США на Эльбе 25 апреля 1945 года, были частью советского Первого Украинского Фронта», – подчеркивает Фрум.

Заметим, что 1-й Украинский фронт был образован на юго-западном направлении в октябре 1943 года на основании приказа Ставки верховного главнокомандования путем переименования Воронежского фронта.

Напомним, в субботу президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сделали совместное заявление по случаю 75-летней годовщины встречи на Эльбе. В нем отмечается, что «Дух Эльбы» является примером того, как обе страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели.