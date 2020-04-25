Мишустин поручил сократить сроки сертификации иностранных аппаратов ИВЛ

Премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА и Роспотребнадзору разработать решения по сокращению сроков сертификации зарубежных аппаратов ИВЛ.

«Минздраву России, Минэкономразвития России, ФМБА России, Роспотребнадзору представить решения по снижению количества проверочных мероприятий и сокращению сроков сертифицирования в России зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких», – говорится в поручении премьера, передает ТАСС.

Это поручение необходимо исполнить до 27 апреля.

Мишустин также поручил Минздраву Минпромторгу и Минфину до 30 апреля представить предложения по централизованной закупке препаратов для лечения инфицированных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Роскосмос получил разрешение на производство отечественных аппаратов ИВЛ.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что производство аппаратов ИВЛ в России планируется нарастить до 1,5 тыс. единиц в месяц.