В России определят регионы с высоким риском распространения коронавируса

Премьер Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору определить регионы с высоким риском распространения коронавируса.

«Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты Российской Федерации, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации», – говорится в поручении, передает ТАСС.

Также глава правительства поручил Роспотребнадзору, Минздраву. Минтрансу и МВД создать рекомендации для граждан о мерах предосторожности из-за коронавируса в майские праздники.

Отмечается, что рекомендации должны учитывать исключение или снижение перемещения граждан внутри страны.

Информирование населения поручено обеспечить в том числе с использованием ресурсов Коммуникационного центра правительства. Поручение нужно исполнить к 27 апреля.

В России за последние сутки подтвердили 5966 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. 24 апреля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5849.

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