Власти Москвы опровергли заявления о переполненности больниц

Заявления о том, что в Москве якобы переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, не соответствуют действительности, сообщили в городском департаменте здравоохранения.

В сообщении на сайте ведомства указывается: «Заявления о том, что в Москве переполнены больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, а также им не доступна помощь по другим профилям, не соответствуют действительности».

Указывается, что в Москве создана единая система стационаров, которые принимают пациентов с COVID-19 и пневмонией, туда же поступают пациенты с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.

Также в столице развернуто около 16 тыс. коронавирусных коек, на данный момент этих мощностей достаточно, но ситуация остается напряженной и быстро меняется.

«Сегодня пациентов принимают в 44 городских, федеральных, ведомственных и частных больницах (...) В ближайшее время еще ряд стационаров будет перепрофилирован под COVID и общее число коек увеличится до 20 тыс.», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы не допустить нехватки мест, департамент призвал москвичей «соблюдать меры самоизоляции и в случае любых симптомов ОРВИ незамедлительно вызывать врача».

Указывается также, что госпитализации подлежат по решению врача пациенты с тяжелым течением болезни, большинство проходят лечение на дому.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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