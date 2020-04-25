Финское издание оправдало создание концлагерей в Карелии в годы ВОВ

Финское издание Ilta-Sanomat опубликовало материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Автор публикации Паси Яакконен утверждает, что «целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей», передает РИА «Новости».

«Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии», – заявляет Яакконен.

Он также утверждает, что действия финских оккупантов якобы «все же сильно отличались» от немецких. «Дело в том, что из 83 тыс. жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тыс. человек, имели финские корни», – пишет Яакконен. По его словам, к ним якобы относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории.

«Из финнов хотят сделать фашистов, воевавших на стороне Германии, и для этого нужны доказательства, то есть историю переписывают заново», – заявил в интервью изданию военный историк Антти Лайне.

«Хотя финны и разделяли население Восточной Карелии по национальному признаку, это все же нельзя сравнивать с массовыми убийствами гражданского населения гитлеровцами», – утверждает Лайне.

На контролируемой финнами территории Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для «ненационального» мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тыс. человек – порядка 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном славяне, более 90% – русские, белорусы, украинцы. По оценкам историков, за годы существования лагерей через них прошли около 50 тыс. человек, всего же финские фашисты построили с 1941 по 1944 год 14 концлагерей, причем шесть – в Петрозаводске.

Напомним, в октябре 2019 года управление ФСБ по Республике Карелия впервые документы о финских концлагерях, действовавших в Петрозаводске в годы ВОВ. Бывшие узники концлагерей призвали СК разобраться с действиями финских оккупантов. После этого СК возбудил дело о массовых убийствах мирного населения в Карелии в годы войны.

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