ФСБ раскрыла данные о финских концлагерях в Карелии

Управление ФСБ по Республике Карелия впервые обнародовало документы о финских концлагерях, действовавших в Петрозаводске в годы Великой Отечественной войны.

Первый из шести финских концлагерей был образован 24 октября 1941 года, передает РИА «Новости» содержание рассекреченных документов.

В документах на девяти машинописных листах описываются будни узников, рассказывается о голоде и унижениях, о руководстве и надзирателях. Около 25 тыс. человек содержались в лагерях, обнесенных колючей проволокой и с охраняемым периметром.

В документах приводятся фамилии конкретных людей, которые руководили лагерями, а также показания свидетелей об их зверствах. Также есть список предателей и изменников – среди них много уроженцев Финляндии, но есть и русские.

В документах говорится, что в лагере применялись телесные наказания, заключенных избивали за малейшие провинности. В документах приводится случай мужчины по фамилии Бриткин, который был направлен на лесоразработки, но из-за плохих условий заболел. Мужчина обратился за медпомощью к врачу, но в ответ тот его избил до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер.