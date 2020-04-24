Омбудсмен Украины по защите госязыка уволилась после полугода работы без зарплаты

Уполномоченная по защите госязыка на Украине Татьяна Монахова написала заявление об увольнении по собственному желанию через полгода после назначения.

«Это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий», – написала Моханова в своем Facebook.

Она добавила, что увольнению обрадовалась ее семья, поскольку чиновница сможет вернуться к «нормальной жизни, творческим планам, любимым людям».

По словам Монаховой, за полгода работы она так и не получила заработной платы. Причиной этого стало то, что не удалось создать секретариата языкового омбудсмена, передает «Украинская правда».

«С момента назначения в течение шести месяцев надо было создать Секретариат уполномоченного. Проблемы начались сразу, поскольку в законе не прописано, что секретариат является юридическим лицом. «Создается секретариат». Кем создается? Каков его статус? … Только после создания секретариата казначейство выделяет финансирование, только выбрав руководителя секретариата, можно создать штатное расписание и начать получать заработную плату», – рассказала Моханова.

При этом за этот период работы она потратила 30 тыс. гривен (1105 долларов) из семейного бюджета. «Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья и т.п», – отметила она.

Напомним, Монахова заявляла, что депутатов Верховной рады, а также украинских чиновников планируется штрафовать за публичные выступления на русском языке, поскольку это нарушает «языковой закон».