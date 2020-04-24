После вступления в должность президента Аслана Бжании правительство Абхазии ушло в отставку, главой кабмина назначен экс-глава республики Александр Анкваб.

Указ подписал президент Аслан Бжания, передает РИА «Новости».

Новоизбранный президент Бжания вступил в должность 23 апреля. По абхазскому законодательству на следующий день после инаугурации президент проводит заседание кабинета министров, на котором принимается решение о сложении правительством своих полномочий.

Бжания сообщал, что правительство возглавит Анкваб. Согласно закону, новый состав правительства должен быть сформирован в течение трех месяцев.

Анкваб заявлял, что ему на это потребуется максимум 1,5 месяца.

Выборы президента Абхазии прошли 22 марта. По официальным данным, Бжания победил, набрав 56,5% голосов. Всего в выборах приняли участие 95 тыс. 109 человек, или 71,56% избирателей.

Напомним, Бжания заявлял, что руководство страны будет уделять особое внимание сближению с Россией, поскольку это «отражается на качестве жизни граждан».